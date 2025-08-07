Buscarán pena de muerte para hombre acusado de matar a cuatro personas en Tennessee

TITPONVILLE, Tennessee, EE. UU. (AP) — Las autoridades planean solicitar la pena de muerte contra un hombre de Tennessee acusado de matar a los padres, la abuela y el tío de un bebé que fue encontrado abandonado en el patio delantero de una casa.

Austin Robert Drummond, de 28 años, compareció por videoconferencia desde la cárcel ante un juez en Tiptonville, dos días después de ser arrestado por los asesinatos que pusieron en vilo a la región rural del oeste de Tennessee.

El fiscal de distrito Danny Goodman le dijo al juez que el Estado tiene la intención de buscar la pena de muerte. El juez del condado Lake, Andrew T. Cook, ordenó que Drummond fuera retenido sin fianza porque se trata de un caso capital.

Drummond estaba sentado con un mono a rayas blanco y negro. Le dijo al juez que operaba un negocio y expresó que quiere un juicio rápido. El juez presentó una declaración de culpabilidad en su nombre y le asignó un abogado de oficio.

El juez también procesó a Branden Powell, quien, según las autoridades, fue detenido en un vehículo con Drummond días antes de los tiroteos mientras intentaban entregar marihuana a la cárcel en el condado Lake.

Drummond está acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado, secuestro agravado y delitos con armas. Una búsqueda de una semana de Drummond terminó en Jackson, a unos 113 kilómetros (unas 70 millas) al sureste del lugar de los asesinatos del 29 de julio.

La policía había respondido a una llamada sobre un bebé en un asiento de automóvil que fue dejado en el "patio delantero de un individuo al azar" en el área de Tigrett, aproximadamente a 65 kilómetros (40 millas) de Tiptonville, sostuvo la policía del condado Dyer en un comunicado.

La policía luego apuntó que estaba trabajando con investigadores en el vecino condado Lake, donde cuatro personas habían sido encontradas muertas por heridas de bala. Las autoridades determinaron que eran los padres del bebé, James M. Wilson, de 21 años, y Adrianna Williams, de 20; el hermano de Williams, Braydon Williams, de 15 y su madre, Cortney Rose, de 38.

Los investigadores determinaron que los cuatro no habían sido vistos desde la noche anterior, reveló Goodman. Un familiar había llamado al 911 después de encontrar dos vehículos en un área remota, y los cuatro cuerpos fueron encontrados en un bosque cercano, dijo Goodman.

Goodman indicó que la novia de Drummond es la hermana de la abuela del bebé.

Kim Hamil, la madre de Wilson, declaró el jueves que era una "situación realmente mala" para los familiares y que estaban tratando de dejar que la justicia siguiera su curso. Iban a estar en la corte cada vez que pudieran, dijo Hamil.

"Es toda una familia desaparecida", expresó Hamil. "Es increíble".

Afirmó que la familia se amaba y que Wilson era un buen padre e hijo.

Los familiares están cuidando al bebé.

“Como familia, estamos destrozados”, manifestó Hamil.

Se cree que Drummond apuntó a las víctimas intencionalmente, expresó el director de la Oficina de Investigación de Tennessee, David Rausch. La agencia también ha acusado a otras tres personas de ayudar a Drummond después de los asesinatos.

Drummond fue arrestado basándose en pistas después de que la policía publicara un clip de vigilancia que mostraba a un hombre que, según dijeron, era Drummond, vestido con camuflaje y portando un arma de fuego. Drummond había estado alojándose en un edificio vacío cerca del bosque.

Drummond ha cumplido tiempo en prisión por robar una tienda de conveniencia y amenazar con ir tras los jurados. También fue acusado de intento de asesinato mientras estaba tras las rejas, y estaba en libertad bajo fianza en el momento de los asesinatos, indicó Goodman.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.