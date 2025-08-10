LA NACION

Busch conecta jonrón y Shaw añade solitario; Cachorros aplastan 9-1 a Cardenales

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Busch conecta jonrón y Shaw añade solitario; Cachorros aplastan 9-1 a Cardenales
Busch conecta jonrón y Shaw añade solitario; Cachorros aplastan 9-1 a CardenalesJeff Roberson - AP

SAN LUIS (AP) — Michael Busch conectó un jonrón de tres carreras, Matt Shaw añadió un cuadrangular y un triple impulsor, y los Cachorros de Chicago aplastaron el sábado por la noche 9-1 a los Cardenales de San Luis.

Después de ser blanqueados 5-0 en el primer partido de la serie el viernes, los Cachorros construyeron una ventaja de seis carreras contra Andre Pallante (6-9) para la segunda entrada.

Colin Rea (9-5) permitió una carrera en seis entradas, y Carson Kelly y Dansby Swanson tuvieron cada uno tres de los 13 hits de Chicago.

Pallante permitió seis carreras con siete hits en uno 2/3 entradas, su salida más corta en 53 aperturas de carrera. Fue retirado después de que Seiya Suzuki conectara un doble y anotara con un sencillo impulsor de Kelly.

Shaw impulsó a Swanson con un triple en la tercera entrada y añadió un jonrón solitario de 395 pies en la quinta que puso el marcador 9-0.

Lars Nootbaar conectó un doble y anotó la única carrera de San Luis en un rodado de Alec Burleson en la sexta entrada.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 4-1. Los venezolanos Willson Contreras de 2-1 y Yohel Pozo de 4-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. Brad Pitt se animó a admitir quién es su ídolo y sorprendió
    1

    Brad Pitt se animó a admitir quién es su ídolo y sorprendió: “Daría todo por ser como él”

  2. La relación entre Kicillof y el kirchnerismo, cada vez más cerca de un quiebre definitivo
    2

    Unidos hasta las elecciones: la relación entre Kicillof y el kirchnerismo, cada vez más cerca de un quiebre definitivo

  3. La suspensión de la conferencia de Russo, el mensaje de Paredes y las fuertes quejas en Racing
    3

    Miguel Russo suspendió su conferencia, Paredes habló de carácter y Gustavo Costas criticó al arbitraje

  4. Los rumores sobre la salud de un aliado clave de Putin encienden alarmas en el Kremlin
    4

    “Al borde del colapso”: rumores de sucesión en la región de Rusia que podría poner en jaque al gobierno de Putin

Cargando banners ...