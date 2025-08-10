Busch conecta jonrón y Shaw añade solitario; Cachorros aplastan 9-1 a Cardenales

SAN LUIS (AP) — Michael Busch conectó un jonrón de tres carreras, Matt Shaw añadió un cuadrangular y un triple impulsor, y los Cachorros de Chicago aplastaron el sábado por la noche 9-1 a los Cardenales de San Luis.

Después de ser blanqueados 5-0 en el primer partido de la serie el viernes, los Cachorros construyeron una ventaja de seis carreras contra Andre Pallante (6-9) para la segunda entrada.

Colin Rea (9-5) permitió una carrera en seis entradas, y Carson Kelly y Dansby Swanson tuvieron cada uno tres de los 13 hits de Chicago.

Pallante permitió seis carreras con siete hits en uno 2/3 entradas, su salida más corta en 53 aperturas de carrera. Fue retirado después de que Seiya Suzuki conectara un doble y anotara con un sencillo impulsor de Kelly.

Shaw impulsó a Swanson con un triple en la tercera entrada y añadió un jonrón solitario de 395 pies en la quinta que puso el marcador 9-0.

Lars Nootbaar conectó un doble y anotó la única carrera de San Luis en un rodado de Alec Burleson en la sexta entrada.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 4-1. Los venezolanos Willson Contreras de 2-1 y Yohel Pozo de 4-1.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.