Busquets considera su retiro parte de la "ley del fútbol" y se dice "muy contento"

Dos días después de anunciar su retirada a final de año, el español Sergio Busquets dijo este sábado que está "muy contento" y "centrado" en despedirse alzando el título de la liga norteamericana (MLS) con el Inter Miami.

"Lo tenía meditado, aunque lo anunciara el otro día. Al final es ley de la vida, del fútbol, del deporte en general y muy contento por todo", dijo el mediocentro a Apple TV tras el empate 1-1 del Inter en la cancha del Toronto FC.

A los 37 años, Busquets colgará las botas tras casi dos décadas de una carrera extraordinaria, en la que fue la brújula de las etapas más gloriosas del Barcelona y la selección española.

"Cuando llevas tantos años, tantos partidos, tantos viajes, al final no solo físicamente sino también mentalmente es lo que tú quieres", expuso.

"Tanto yo como mi familia hemos creído que esto era lo mejor y que hasta aquí iba a llegar mi historia en el fútbol", señaló. "Pero ahora estoy centrado en lo que queda de la MLS, en intentar llegar lo más arriba posible (en la fase regular) para luego afrontar los playoffs de la mejor manera".

Entre muchos otros logros, Busquets fue campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con La Roja y de nueve ligas españolas y tres Champions League con el Barcelona.

A mediados de 2023 se unió al Inter siguiendo los pasos de su amigo Lionel Messi, en un reencuentro que incluyó a otros dos exbarcelonistas, Luis Suárez y Jordi Alba.

"Estoy muy contento por volver a reencontrarme con grandes compañeros, grandes amigos, grandes personas", afirmó Busi. "Al final eso es lo que te deja el fútbol y es lo más bonito. Estamos disfrutando aquí, intentando seguir nuestra carrera con otros objetivos y en otro lado".

Como parte de su legado en el fútbol norteamericano, el cuarteto aspira a levantar en diciembre el primer trofeo de liga de la historia del Inter.

"Estaría bien", afirmó Busquets. "Ojalá poder cerrar mi carrera con otro título que me falta y por lo que llevamos luchando todo el año".

