Busquets: "Esta es la realidad, nos vamos a la Europa League"

El jugador del FC Barcelona Sergio Busquets lament贸 la eliminaci贸n de su equipo en la fase de grupos de la 'Champions', algo que no hab铆a ocurrido en las dos 煤ltimas d茅cadas, y asegur贸 que "esta es la realidad", la que les 'condena' a jugar en la Liga Europa a partir de febrero.

"Malas sensaciones", dijo Busquets tras caer 3-0 ante el Bayern. "No es lo que quer铆amos, no es lo que se merece el club, ni los aficionados, pero esta es la realidad, nos vamos a la Europa League. Estamos en una situaci贸n dura y dif铆cil, y duele. Son muchos los factores que nos han llevado a esto", indic贸 a Movistar +.

"Todos sabemos la situaci贸n delicada del club, las cosas no se han hecho del todo bien, a los jugadores tambi茅n nos han faltado muchas cosas para sacar m谩s puntos y mejores resultados", dijo el centrocampista blaugrana haciendo autocr铆tica.

"Est谩 claro que muchos equipos han pasado por esta situaci贸n como el Chelsea o el Bayern hace unos a帽os. Y cuando vuelves a hacer las cosas bien y aciertas, el tiempo te lo devolver谩. El FC Barcelona es un gran club, sabemos lo que se merece y eso es lo que queremos", a帽adi贸 Busquets.

Adem谩s, el capit谩n blaugrana record贸 que "hace unos meses" hubo "cambios en la directiva" y "hace poco cambios de staff". "Hay problemas econ贸micos pero vamos a volver. Esto es un paso atr谩s para dar impulso. Hay que estar en las malas y ahora son as铆, nosotros lo vamos a dar todo para cambiar la situaci贸n", dijo.

"Esto no es agradable, no es lo que queremos pero hay que pensar as铆 a partir de ahora en una nueva era. Estamos compitiendo mejor aunque los resultados no se est谩n dando y vamos a mejor. S茅 la idea que tiene el staff y seguro que vamos a ir para arriba. Ahora hay frustraci贸n, duele y hiere en el orgullo pero la situaci贸n nos la hemos ganado nosotros en el campo", finaliz贸.