Busquets, excentrocampista del Barcelona, se retirará al final de la temporada de la MLS

26 sep (Reuters) - El excentrocampista de la selección española y del Barcelona Sergio Busquets se retirará del fútbol al final de la temporada de la Major League Soccer (MLS), informó este jueves su club, el Inter de Miami.

Busquets pasó por las categorías inferiores del Barcelona y estuvo 18 años en el club, debutando con la selección absoluta en 2008, antes de unirse al Miami en 2023, donde se reunió con sus excompañeros Lionel Messi, Jordi Alba y Luis Suárez.

Jugó 143 partidos con la selección y formó parte del combinado que ganó el Mundial de Sudáfrica de 2010 y la Eurocopa de Polonia y Ucrania dos años después. "Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta increíble historia que siempre soñé", dijo Busquets en un vídeo publicado en Instagram. "Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y, sobre todo, agradecido. Muchas gracias a todos, hasta pronto".

Considerado por muchos como uno de los mejores centrocampistas defensivos de la historia del fútbol, Busquets disputó más de 700 partidos con el Barcelona, con el que ganó nueve coronas de LaLiga y tres trofeos de la Liga de Campeones, entre otros logros importantes.

Tras mudarse a Estados Unidos, el jugador de 37 años ganó la Copa de la Liga y el Supporters' Shield, y jugará los últimos partidos de su carrera en las eliminatorias de la MLS. (Información de Aadi Nair en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; edición en español de Jorge Ollero Castela)