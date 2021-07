Busquets: "Hemos demostrado que este equipo tiene mucho que decir"

El capit√°n de la selecci√≥n espa√Īola, Sergio Busquets, ha asegurado que el equipo ha demostrado "mucho m√°s" f√ļtbol que Italia y que han sido "superiores" en las semifinales de la Eurocopa, en las que la 'Azzurra' ha logrado el pase a la final en la tanda de penaltis, y ha afirmado que este grupo tiene "mucho que decir" y que volver√° a "luchar por lo que se merece".

"Quer√≠amos que no se acabara hoy el torneo, que se acabara el domingo con una victoria, pero as√≠ es el f√ļtbol. El equipo ha estado muy bien, hemos sido mejores en casi todo momento, hemos tenido ocasiones. No nos hemos merecido ir por detr√°s en el marcador. El equipo ha sacado orgullo y es el orgullo que siento yo por todos los compa√Īeros y el equipo. Es una l√°stima, pero as√≠ son las tandas de penaltis", se√Īal√≥ en declaraciones a los medios tras el partido.

En este sentido, destac√≥ que han ofrecido "mucho m√°s" f√ļtbol que Italia. "Ha predominado nuestro juego con bal√≥n, recuperar lo antes posible... Ellos tambi√©n son una muy buena selecci√≥n. En l√≠neas generales, hemos sido superiores. Es una l√°stima la tanda de penaltis, no queda otra que felicitarlos", indic√≥.

"Todos daban como favorita a Italia, pero hemos demostrado que hemos sido superiores y que este equipo tiene mucho que decir. Esto va a servir para que la mayoría, para los que era su primer torneo, coja mucha experiencia. Seguro que nos va a servir de mucho. En próximos torneos el equipo va a volver y va a luchar por lo que se merece, que es ganar títulos", prosiguió.

Adem√°s, el centrocampista del FC Barcelona ya mira al Mundial de Catar. "Queda un a√Īo y medio, pero este es el camino. Esto va a servir para tener una experiencia importante. Hay una gran selecci√≥n, un gran staff, un gran grupo. No hemos podido culminarlo como hubi√©semos querido, pero tenemos que estar orgullosos de esta selecci√≥n", manifest√≥.

Por √ļltimo, Busquets no quiso hablar de la posibilidad de que este haya podido ser su √ļltimo partido con la selecci√≥n. "No es el momento de pensar en m√≠. Es momento de estar tristes y a la vez orgullosos de este equipo. Tenemos que encarar el futuro con mucho optimismo, da igual que est√© yo o no", finaliz√≥.

Europa Press