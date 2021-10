Busquets: "Lo que nos ha dicho el árbitro no tiene sentido"

El capit√°n de la selecci√≥n espa√Īola, Sergio Busquets, ha lamentado que "no tiene sentido" la decisi√≥n arbitral de conceder el segundo gol de Francia en la final de la Liga de Naciones y ha llamado a quedarse "con lo positivo y seguir creciendo" con vistas a los pr√≥ximos objetivos del equipo nacional.

"Nosotros hemos tirado la línea bien. El árbitro ha dicho que Eric ha hecho por jugar el balón y que a partir de ahí se borra el fuera de juego, pero no tiene sentido. Eric intenta cortar el balón porque le intenta llegar a Mbappé, que se encuentra en posición antirreglamentaria. A nosotros no nos explican eso. Tienes que intentar jugar el balón y Eric no ha intentado jugar el balón. Ha intentado cortar, como cualquier defensa", analizó Busquets en declaraciones a La1 que recoge Europa Press.

Pese a la derrota, el centrocampista pidi√≥ "darle valor a llegar hasta aqu√≠, a llegar a jugar la final de un torneo que es nuevo y muy dif√≠cil". "Debemos quedarnos con lo positivo y seguir creciendo, que esto nos sirva para mejorar, coger experiencia y competir. De aqu√≠ a un mes tenemos otras fechas claves para clasificarnos para el Mundial de Catar, que es lo que queremos", a√Īadi√≥.