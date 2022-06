Busquets: "Me queda un año en el Barça, tengo en mente el Mundial y después ya veremos"

El jugador de la selección española de fútbol Sergio Busquets aseguró que ahora mismo está centrado en el combinado nacional para la disputa de la Liga de Naciones y recordó que le queda "un año de contrato en el Barça", que tiene "en mente el Mundial" y que después ya verá cómo termina la temporada para decidir su futuro.

"Tengo contrato con mi club, me queda un año, tengo en mente el Mundial y a partir de ahí veré cómo acaba todo. Ahora eso no es importante", dijo Busquets al ser preguntado por su futuro. "Lo importante es empezar bien la Nations League, acabar bien la temporada y luego centrarse en la siguiente, con Mundial y todos los objetivos con el Barça", agregó.

"La edad pasa para todos, cada vez hay más partidos y son más exigentes, y luego todos los entrenadores me han intentado cuidar y me han dado siempre su confianza. Si me tienen que dar algún descanso seguro que me lo darán si puede ser yo seguiré igual. Sé los minutos que juego porque hay muchas aplicaciones con minutos y kilómetros, pero sobre todo son las sensaciones que tú tienes entre partido y partido son lo más importante", comentó.

"Hay veces que se recupera mejor, depende del partido, y en cuanto a tener un relevo es decisión del club y aquí en la selección. Aquí parece más fácil y es bueno para todos. Para que el equipo (FC Barcelona) tenga más opciones, un abanico donde elegir, y que sea el entrenador quien decida", añadió antes de asegurar que si quieren ser "competitivos" deberán tener "el mejor equipo posible" el próximo curso.

Centrado en la selección, Busquets dijo que esperan "el mejor ambiente posible en Sevilla" para el partido de este jueves contra Portugal. "Siempre proponemos y damos nuestra mejor versión y si es con ellos y en gran cantidad, mejor. Hacemos un llamamiento para que vengan al Villamarín, nos apoyen y así nos ayudarán a conseguir el objetivo de la victoria. Ojalá podamos brindarles un gran partido y una gran victoria", apuntó.

"De las palabras de Luis Enrique estoy muy agradecido como siempre, por su confianza y por todo lo que da al grupo y a mí individualmente. Trato de devolvérselo dentro del campo de la mejor manera. Y en cuanto a dosificarme de cara al Mundial yo siempre juego en un club y ahí deciden los entrenadores. Es un orgullo que todos los entrenadores que he tenido y ahora con Luis y Xavi en selección y club siga siendo una pieza importante. Yo intento dar mi mejor versión y estar siempre disponible", afirmó.

Sobre el récord de partidos internacionales que le convertirán este jueves en el tercer jugador con más partidos (134), solo por detrás de Sergio Ramos (181) e Iker Casillas (167), dijo que no lo mira. "Cuando alcancé los 100 partidos sí los tenía en mente, pero eso no. He disfrutado del recorrido y con eso me quedo. Es un orgullo haberla vivido de una manera intensa. Muy contento por superar a mi excompañero y ahora entrenador", aseveró.

En otras cuestiones, el centrocampista del Barça fue preguntado por la Champions conquistada por el Real Madrid. "Si la ha ganado es porque la ha merecido, ha llegado hasta ahí e independientemente de cómo hayan ido las eliminatorias tiene mérito. Puedes tener un poco de suerte, pero cuando son muchas veces, la suerte no existe", indicó.

"Todo ese hay que buscarlo y si ha ganado la Champions se lo merece. El Real Madrid es justo campeón de Europa. Siento envidia sana, ya sea el Madrid u otro equipo. Están en un buen momento, ganaron así y hay que felicitaros y ya está. A mí no me incumbe más este tema", aseguró.

Además recordó los duelos contra Cristiano, con el que volverá a cruzarse este jueves: Fue una época muy bonita de vivir y siempre jugar contra equipos como el Real Madrid, un Clásico en cualquier competición, es lo que todo jugador desea. Estoy muy contento de haberlo vivido y de seguir estando disponible para partidos como el de este jueves. Nos enfrentamos a una selección con grandes jugadores", subrayó.

Por último, en sintonía con Luis Enrique, Busquets dijo que es "una incógnita" saber "cómo" llegarán físicamente al Mundial. "Es la primera vez que se celebra un Mundial en estas fechas. Supongo que los jugadores llegarán bien porque no llevan muchos meses de competición en ese momento, pero también se solapa todo y habrá que tener en cuenta muchísimas cosas. Seguro que será un gran Mundial en todos los aspectos", finalizó.