Busquets: "Ha sido un honor representar a mi país y llevarlo a lo más alto"

El centrocampista español Sergio Busquets anunció su retirada de la selección con el "honor de representar" a España y llevarla "a lo más alto", como campeón del mundo y de Europa, dando las gracias a todas las personas y aficionados con los que compartió 15 años de internacional.

"Me gustaría anunciar que después de casi 15 años y 143 partidos, ha llegado el momento de despedirme de la selección. Quisiera agradecer a todas las personas que me han acompañado en este largo camino. Desde Vicente del Bosque que me dio la oportunidad de empezar a Luis Enrique por hacerme disfrutar hasta el último segundo. También agradecer la confianza de Julen Lopetegui, Fernando Hierro o Robert Moreno, así como, a todos sus staffs", publicó en su red social de Instagram, después del anunció también por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

'Busi' dio las gracias a "cada uno" de sus compañeros, con los que luchó "por intentar llevar a la selección donde se merecía, con más o con menos éxito pero siempre dándolo todo y con el mayor de los orgullos". "No me quiero olvidar de ningún miembro de la expedición, que estando en un segundo plano han sido igual de importantes y a todas las personas y trabajadores que se han cruzado en mi camino y lo han hecho tan especial", añade.

Además, el centrocampista del Barça dio las gracias a la afición y a su familia, por "compartir el camino". "Ha sido un honor representar a mi país y llevarlo a lo más alto, ser campeón del mundo y de Europa, ser capitán y disputar tantos partidos, con mayor o menor éxito pero siempre dándolo todo y aportando mi granito de arena para que todo fuera lo mejor posible y que todos sintieron lo importantes que son, ayudando a todos y luchando por un mismo objetivo, con experiencias únicas, inolvidables y históricas", dice.

Busquets terminó su despedida deseando suerte a Luis de la Fuente, nuevo seleccionador nacional tras la salida de Luis Enrique Martínez después del Mundial de Catar 2022, y apuntó que será "un aficionado más" dando su apoyo "incondicional" a la selección.

