Busquets, sobre la rebaja salarial: "Me gustaría que me lo dijeran a mí, no enterarme por la prensa"

El jugador del FC Barcelona Sergio Busquets afirmó este miércoles que le gustaría enterarse por su club y no "por la prensa" de la posible rebaja salarial que la entidad blaugrana tendría pensado aplicar a sus capitanes para reducir la masa salarial la próxima temporada y poder acometer incorporaciones en el mercado de fichajes.

"¿Rebaja o renovación? Ni una cosa ni la otra, ahora estoy centrado en la selección. He escuchado que se vienen diciendo muchas cosas pero no ha pasado ni una cosa ni otra, así que estoy tranquilo. Cuando acabe la temporada con estos partidos y vuelva de vacaciones no sé lo que me dirán", indicó Busquets en la rueda de prensa previa al partido de España con Suiza de este jueves.

"Me gustaría que me lo dijeran a mí y no me enterara por la prensa. Siempre estoy dispuesto a ayudar y dar lo máximo de mí aquí y en mi equipo. No nos han propuesto nada, no sabemos nada más allá de lo que se escucha por vosotros. A mí no me molesta nada pero no es la mejor decisión hacerlo a través de otro lados", incidió el internacional.

"Lo mejor es un cara a cara. Siempre estoy dispuesto a ayudar y encontrar la solución y no solo a nivel económico, a cualquier tipo de problemas", se refirió Busquets. "Siempre he sido así y siempre lo he hecho así. He salido del fútbol base del Barça, he jugado siempre, he dado la cara siempre, he estado bien siempre. No soy ningún problema ni mucho menos", sentenció.