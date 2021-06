Busquets: "Soy el que tiene que estar al frente en momentos puntuales"

El capit√°n de la selecci√≥n espa√Īola de f√ļtbol, Sergio Busquets, asegur√≥ que tiene que "estar al frente" en algunos "momentos puntuales" en el combinado nacional, pero rechaz√≥ autocalificarse como "l√≠der" aunque sea el jugador con m√°s partidos en el equipo que dirige Luis Enrique Mart√≠nez.

"¬ŅL√≠der? S√© que soy el capit√°n del equipo, el jugador con m√°s internacionalidades, con m√°s experiencia y m√°s torneos y de alguna manera, en momentos puntuales, soy el que tiene que estar al frente", dijo Busquets en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena Ser.

El centrocampista del FC Barcelona fue preguntado por c√≥mo ha gestionado la selecci√≥n espa√Īola esta primera fase de la Eurocopa y asegur√≥ que "no" le han molestado las cr√≠ticas. "No, sabemos que el f√ļtbol es as√≠, estamos abiertos a las cr√≠ticas", apunt√≥.

"Pero como dije anteriormente, las faltas de respeto s√≠ que es verdad que yo creo algunos han pasado la l√≠nea, pero ya est√°", a√Īadi√≥ Busquets, que no quiso polemizar ni a√Īadir m√°s le√Īa al fuego tras las declaraciones el exjugador neerlandes Rafael Van der Vaart, que dijo que Espa√Īa hac√≠a un f√ļtbol "horrible".

En relaci√≥n a Croacia, el rival de octavos de final el pr√≥ximo lunes, 'Busi' cree que no har√°n muchos cambios. "No s√© si jugar√°n diferente, un pel√≠n m√°s, pero tampoco creo que vayan a jugar de t√ļ a t√ļ o se vayan a ir como locos a presionar arriba. Ya hemos jugado varias veces contra ellos. Es un rival dif√≠cil", avis√≥.

En otras cuestiones, Busquets desveló que vivió "una situación muy difícil" tras dar positivo por coronavirus. "Fueron once días, que parece que sean pocos pero a mí se me hicieron muy largos. Desde que salí de aquí el camino en la ambulancia fue muy duro...", relató.

"No te lo crees, no sabes que has hecho para poder tenerlo y luego pues pasan los d√≠as en los que rezas porque no le pase a ning√ļn compa√Īero. Dejar a un compa√Īero sin Eurocopa por ti, ser√≠a muy duro y lo llegu√© a pensar", agreg√≥ Busquets.

Por √ļltimo, el jugador del FC Barcelona, de 32 a√Īos, dese√≥ seguir compartiendo vestuario con Lionel Messi la pr√≥xima temporada. "¬ŅMessi? Ojal√° sigamos jugando juntos el a√Īo que viene... seguro", termin√≥ diciendo Busquets.

