Bustinduy dice que el machismo en partidos de izquierda les "abochorna" y que los protocolos internos "no funcionaban"

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha lamentado que el machismo "se ha producido en el interior de las organizaciones políticas de izquierda", algo que les "abochorna", "avergüenza" y por lo que han "pedido perdón". Además, ha reconocido que han "constatado" que los protocolos internos que habían puesto en marcha "no funcionaban". "Y eso es evidente. Lo primero que hicimos fue reconocerlo y pedir perdón", ha asegurado el ministro en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, tras varios casos de denuncias contra dirigentes de la izquierda como Íñigo Errejón (Sumar) o José Luis Ábalos, Koldo García o Francisco Salazar (PSOE) por presuntas conductas inapropiadas hacia mujeres. En este sentido, Pablo Bustinduy ha declarado que "el machismo está presente todos los días en todas partes" y no van a "echar balones fuera". "Es evidente que esto hay que reconocerlo y hay que erradicarlo. Erradicarlo. Y desgraciadamente, en esta situación bochornosa en la que está el país sumida, se mezclan las dos cosas: la corrupción y la violencia sistemática contra las mujeres", ha subrayado. El ministro ha añadido que siente cierta impotencia desde la izquierda en la lucha contra el machismo. "A mí me avergüenza", ha insistido. También ha indicado que no se trata de "comportamientos morales", sino de "lógicas de poder que en todos los espacios, públicos y privados, hacen del sometimiento, de la utilización, de la instrumentalización, cuando no del abuso y de la violencia física contra las mujeres, una práctica de funcionamiento cotidiano" de las instituciones. Preguntado sobre por los audios entre el exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos y Koldo García en los que se repartían a mujeres, el titular de la cartera de Derechos Sociales ha confesado que sintió "vergüenza absoluta" y "un rechazo visceral, político, cultural absoluto" al escucharlos. "Esto es la expresión de algo que afecta al día a día de todas las mujeres en este país, de una forma o de otra. De todas", ha manifestado, al tiempo que ha agregado que "hay que reconocerlo" y que en España "hay una ofensiva política y cultural" por parte de la ultraderecha y de la derecha, para "echar para atrás los todavía tímidos avances" que ha hecho el país para conseguir la igualdad. Igualmente, Bustinduy ha afirmado que "la ultraderecha está sabiendo llegar e instrumentalizar" las expectativas sobre las condiciones de vida de los hombres jóvenes. "¿Cómo? ¿Planteando la solución a las causas de esas expectativas que se han frustrado? No, no, generando chivos expiatorios, echándole la culpa a las mujeres, a los inmigrantes, a conspiraciones presuntas, es decir, echando fuego a cada uno de los problemas, pero no resolviendo ni uno solo", ha señalado. "Es una obligación de todas las fuerzas progresistas ser capaz de ofrecer alternativas que sean creíbles. No culpar moralmente a quien se inclina hacia esas posiciones, sino ofrecer un proyecto de sociedad mejor, soluciones reales", ha zanjado.

