Bustinduy insta a CCAA a "aterrizar" con "celeridad" la atención a pacientes de ELA y el nuevo grado de dependencia

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha instado a las comunidades autónomas a "aterrizar" con la "mayor celeridad posible" el decreto ley aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros para reforzar el sistema de dependencia, por el que se crea el nuevo grado III+ para las situaciones de dependencia extrema, y que garantiza el derecho a percibir una prestación de hasta 10.000 euros al mes para poder garantizar la asistencia 24 horas de manera continuada para los enfermos de ELA y otras enfermedades complejas.

"Este decreto ley ha movilizado una inyección extraordinaria de 500 millones de euros para reforzar el sistema de la dependencia en su conjunto. Y por tanto, lo que toca ahora, como anunciamos entonces, es proceder al aterrizaje y la aplicación efectiva de este nuevo marco jurídico con la mayor celeridad posible", ha explicado Bustinduy en declaraciones a los medios, este jueves, antes del Consejo Territorial Extraordinario convocado para abordar con las CCAA este despliegue "desde una perspectiva de cooperación y colaboración".

Según ha precisado el ministro, este miércoles se reunió con organizaciones y enfermos y enfermas de ELA, y este jueves se ha reunido también el Consejo Nacional de la Discapacidad para "explicar el detalle de este decreto ley". Bustinduy ha asegurado que "todas las organizaciones de la sociedad civil" comparten la "absoluta urgencia" de la "aplicación inmediata" del mismo.

Por ello, "en el espíritu de cooperación y lealtad institucional", el ministro se ha comprometido a "trabajar de la mano con todas las comunidades autónomas" para que esta nueva prestación y la creación de este nuevo grado del sistema de la dependencia "sea realidad cuanto antes".

"Ha costado mucho llegar hasta aquí, pero ya está recogida la modificación del ordenamiento jurídico y también la financiación garantizada de estas nuevas modificaciones y lo que toca ahora es que las comunidades autónomas puedan aterrizarlo de la manera más eficaz y rápida posible y este ministerio, como no podía ser de otra manera, va a cooperar y colaborar para ese objetivo en el mismo espíritu de consenso constructivo con el que se aprobó la ley ELA y con el que esperemos que salga adelante tanto la convalidación del decreto ley como su implementación efectiva", ha afirmado el ministro.

Además, en medio de una legislatura, a su juicio, "tan a menudo convulsa y difícil", Bustinduy ha puesto en valor que con este decreto ley junto a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que ya han empezado su tramitación en el Cogreso "se demuestra que los avances en política social, la expansión del estado social y la garantía de más derechos" están "por encima del ruido, de la confrontación, de la polarización".