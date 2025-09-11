Bustinduy lamenta que el comisario europeo de Transportes no se reúna con él, pero sí con Ryanair

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha enviado una carta al comisario europeo de Transportes y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, para lamentar que este no haya respondido a sus solicitudes para mantener una reunión sobre el tema de las sanciones a aerolíneas 'low cost' pero sí lo haga con Ryanair. En concreto, fuentes del Ministerio han explicado a Europa Press que Tzitzikostas se ha citado este viernes con el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, en Bruselas, tan solo unos días después de que el directivo irlandés mostrara su convencimiento de que la CE abrirá un procedimiento contra el Gobierno de España por estas sanciones.

Las multas, anunciadas el pasado mes de noviembre, se dirigen contra cinco compañías 'low cost' que realizan prácticas consideradas abusivas por Consumo, como cobrar por el equipaje de mano o por seleccionar asientos contiguos con personas dependientes. En el caso de Ryanair, la sanción asciende a 107 millones de euros.

Este anuncio desató una disputa entre la compañía y el Gobierno español, en especial contra Bustinduy, al que O'Leary llegó a catalogar de "payaso" y "loco".

Las sanciones están siendo analizadas en el marco de la Comisión Europea, motivo por el que Bustinduy ha solicitado al comisario mantener una reunión y compartir puntos de vista. Sin embargo, estas solicitudes no solo no han tenido respuesta, sino que ha trascendido que el comisario de Transportes se reunirá mañana con O'Leary.

En la misiva, además, el ministro español ha expresado su "asombro" por las declaraciones de O'Leary sobre el Gobierno de España y detalla al comisario que la aerolínea ha recortado casi un millón de plazas para este invierno en respuesta al incremento de tasas aeroportuarias de Aena, algo que el Gobierno cataloga como un claro "chantaje".

En concreto, la aerolínea anunció la semana pasada que va a cerrar su base de Santiago y que iba a cancelar todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y reducir su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias, lo que suma a los recortes que ya aplicó para la temporada de verano en otros aeropuertos regionales como Jerez y Valladolid, donde ha dejado de operar. De no asumirse estos asientos por otras aerolíneas competidoras, el recorte total de la capacidad aérea en España sería del 16%.

El titular de la cartera de Consumo señaló el pasado martes en el Senado que Ryanair ha incrementado sus tarifas "en un 21% de media" y ha ganado 820 millones de euros en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, por lo que su su interés para bajar las tasas es "ganar aún más dinero".