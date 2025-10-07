Busup refuerza sus operaciones en EE.UU. y abre nuevas oficinas en México

LA NACION

BARCELONA, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

La empresa especializada en la gestión de transporte corporativo compartido Busup ha anunciado que ha reforzado sus operaciones en Estados Unidos y ha abierto nuevas oficinas en México, en el marco de su estrategia de crecimiento internacional, en un comunicado este martes.

La compañía prevé que el mercado estadounidense, que actualmente representa un 5,5% de su facturación global, alcance hasta un 25% en los próximos dos años. Para ello, la empresa está reforzando su estructura en Estados Unidos, ampliando el equipo local y aumentado su inversión en recursos y desarrollo de producto.

Por su parte, la presencia en México "permitirá fortalecer la cercanía con los clientes locales", e incluye la incorporación de talento local a medida que crezca la operación.

El CEO de la empresa, Rui Stoffel, ha explicado que Estados Unidos "es un mercado estratégico con gran rentabilidad" en el que la empresa está creciendo con fuerza.

