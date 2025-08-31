LA NACION

Buxton conecta jonrón y Ryan lanza siete en blanco para Mellizos, que vencen 7-2 a Padres

Abbie Parr - AP

MINNEAPOLIS (AP) — Byron Buxton estableció un récord personal con su 29º jonrón y Joe Ryan lanzó siete entradas sin permitir carreras mientras los Mellizos de Minnesota vencieron el domingo 7-2 a los Padres de San Diego.

Buxton y Royce Lewis tuvieron cada uno dos hits para los Mellizos, quienes ganaron dos de los tres juegos de la serie. San Diego comenzó el día un juego detrás de los Dodgers de Los Ángeles, que ocupan el primer lugar en la División Oeste de la Liga Nacional.

Ryan (13-7) dispersó cinco hits y ponchó a ocho. Lanzó un máximo de temporada de 104 lanzamientos mientras se recuperaba de un par de salidas difíciles.

El derecho All-Star permitió 11 carreras limpias en nueve entradas en sus dos aperturas anteriores.

San Diego cayó a 2-5 en sus últimos siete juegos. El venezolano Freddy Fermin y Bryce Johnson impulsaron carreras en el noveno.

Por los Padres, el venezolano Luis Arraez de 5-1.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

