Buzos refuerzan búsqueda de 30.000 desaparecidos tras hundimiento de barcos en Perú

Buzos de la Marina reforzaron este martes la búsqueda de una treintena de desaparecidos que dejó el hundimiento de dos embarcaciones por un alud de tierra en la selva central de Perú, informó esa institución a la AFP.

Los cuerpos de rescate retomaron las tareas para intentar hallar a las víctimas de la tragedia ocurrida el lunes en el remoto puerto fluvial de Iparia, en la región de Ucayali (centro). Allí murieron 12 personas.

Un equipo de 11 buzos fue trasladado desde Lima para "apoyar con los trabajos", dijo a la AFP el capitán de la Marina Jonathan Novoa, en contacto telefónico desde Pucallpa, capital del departamento, que está a varias horas del sitio del accidente.

La Marina, junto a la policía y la Defensa Civil, está al frente de la búsqueda.

El deslizamiento de tierra afectó a dos embarcaciones que estaban ancladas y las sumergió en el río Ucayali.

Una de ellas, con unos 65 ocupantes, había hecho una parada en su recorrido hacia apartadas comunidades indígenas. La otra estaba vacía, según las autoridades.

"Lo que se presume es que (los pasajeros) no hayan podido lograr salir de la embarcación y que se hayan hundido" con ella, señaló el capitán Novoa.

Las tareas están encaminadas a "sacar la embarcación" y que los buzos verifiquen "si hay cuerpos adentro o no", agregó el oficial.

Las autoridades no han dado una cifra definitiva de desaparecidos, pero estiman que pueden ser entre 30 y 36, señaló el lunes Patrich Pantoja, director de Salud de Ucayali.

El último accidente fluvial con un elevado número de víctimas se registró en el río Huallaga (noreste), en la Amazonía peruana, en agosto de 2021, cuando dos embarcaciones de pasajeros chocaron de frente en medio de la neblina.

Hubo 22 muertos y una de las naves iba con sobrecupo de pasajeros, de acuerdo con las autoridades.

cm/vel/mvl