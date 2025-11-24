BUZZ-Aedas se dispara ante la perspectiva de una oferta superior de Neinor

** Las acciones de la inmobiliaria española Aedas Homes

suben cerca de un 11%, después de que su homóloga Neinor dijera el viernes que ha aprobado el lanzamiento de una segunda opa por los accionistas minoritarios de Aedas

** Neinor dijo que lanzaría una segunda opa a 24 euros (US$27,66) por acción si su oferta de 21,335 euros no logra atraer al menos al 50% de los accionistas minoritarios, lo que supone una prima del 12,5% respecto a la oferta original

** "Vemos muy improbable una mejora adicional de precio y recomendaríamos acudir a la opa de 24,0 eur/acción a los accionistas minoritarios de Aedas Homes", dice Javier Díaz, analista de Renta 4

** Los accionistas minoritarios poseen alrededor del 20% del capital social de Aedas; la firma de capital riesgo Castlelake, que posee alrededor del 80%, ya ha acordado vender al precio de la oferta anterior

** Si se mantienen los avances, las acciones de Aedas registrarán su mejor día desde enero; las de Neinor suben en torno al 1%

(US$1 = 0,8676 euros)

(Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)