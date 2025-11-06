BUZZ-Aena lidera las pérdidas del IBEX 35 lastrado por las dudas regulatorias

** Las acciones de Aena

caen alrededor de un 4,3% después de que el Senado español aprobara el miércoles una enmienda al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que —si también es aprobada por el Congreso de los Diputados— podría congelar las tasas aeroportuarias y afectar a los planes de inversión del operador español para 2027-2031

** Los analistas de Deutsche Bank destacan que las enmiendas podrían afectar al plan de inversiones y al gobierno corporativo de Aena, intensificando las preocupaciones planteadas anteriormente por el accionista TCI sobre los riesgos regulatorios y políticos

** "La congelación de las tarifas impuesta por el Gobierno, especialmente después de que Aena haya propuesto un plan de inversión de 13.000 millones de euros, es claramente negativa para el sentimiento", afirma Jefferies.

** El bróker añade que la medida podría llevar a Aena a revisar el alcance de sus inversiones regulatorias, lo que también es negativo, pero el impacto en los beneficios es limitado dado que el consenso ya está ahí;

** El valor, que cotiza al fondo del IBEX 35

, se encamina a su peor jornada desde el 18 de septiembre si se mantienen las pérdidas

(Información de Mireia Merino; edición en español de Paula Villalba)