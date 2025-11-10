BUZZ-Almirall se dispara tras superar en un 14% las previsiones de beneficio

** Las acciones de Almirall

suben un 10% después de que el grupo farmacéutico español obtuviera beneficios superiores a los previstos en los nueve primeros meses de 2025

** El beneficio neto de la compañía en los nueve primeros meses fue de 39,1 millones de euros (US$45,6 millones), un 14% por encima de la media de las previsiones de consenso según Jefferies

** Almirall también reiteró sus perspectivas para todo el año 2025

** Las acciones están en camino de su mejor día desde el 12 de mayo si los avances se mantienen

(1 dólar = 0,8575 euros)

(Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)