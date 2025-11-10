BUZZ-Almirall se dispara tras superar en un 14% las previsiones de beneficio
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
** Las acciones de Almirall
suben un 10% después de que el grupo farmacéutico español obtuviera beneficios superiores a los previstos en los nueve primeros meses de 2025
** El beneficio neto de la compañía en los nueve primeros meses fue de 39,1 millones de euros (US$45,6 millones), un 14% por encima de la media de las previsiones de consenso según Jefferies
** Almirall también reiteró sus perspectivas para todo el año 2025
** Las acciones están en camino de su mejor día desde el 12 de mayo si los avances se mantienen
(1 dólar = 0,8575 euros)
(Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)
LA NACION
Más leídas
- 1
Salud: cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir
- 2
Las posiciones del torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia
- 3
Alberto Fernández opinó sobre la interna peronista y dijo quién podría ser candidato a presidente en 2027
- 4
Estados Unidos: hubo acuerdo en el Senado y se levantará el cierre del gobierno