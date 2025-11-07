BUZZ-Amadeus se revaloriza tras la mejora de sus reservas en el tercer trimestre

LA NACION

BUZZ-Amadeus se revaloriza tras la mejora de sus reservas en el tercer trimestreRichard Drew - AP

7 nov (Reuters) -

Las acciones de Amadeus suben un 2,7% después de que la empresa superara las estimaciones de los analistas impulsada por la solidez de las reservas y los resultados.

Amadeus obtuvo un beneficio ajustado en el tercer trimestre de 370,2 millones de euros (US$431,73 millones), por encima de la estimación de los analistas de LSEG de 359,7 millones de euros.

Jefferies considera los resultados globalmente "tranquilizadores" y dice que el crecimiento estuvo bien equilibrado en todo el grupo.

"En un contexto tecnológico incierto, creemos que esta resistencia debería verse recompensada", dice la agencia de valores, en referencia al mantenimiento de las previsiones para el año fiscal.

Si se mantienen las ganancias, las acciones vivirán su mejor día en 4,5 meses.

(1 dólar = 0,8575 euros)

(Información de Gemma Guasch; edición en español de Paula Villalba)

