Buzz-bankinter aumenta su beneficio en el primer trimestre y supera las previsiones

** Las acciones de Bankinter suben alrededor de un 4% después de que el beneficio neto del primer trimestre de la entidad de crédito española superara las expectativas ** El beneficio neto aumentó un 35% interanual, hasta 270 millones de euros (306,77 millones de dólares), superando los 224 millones de euros que esperaban de media los analistas ** "Sin embargo, la cifra no incluía el pago del impuesto especial a la banca de 2024, que creemos que la media de consenso del mercado había incluido en parte en sus modelos", explica Jefferies

** J.P.Morgan también dice que el "resultado neto mejor de lo esperado se debe principalmente a los ingresos no básicos y a que el impuesto bancario no se ha contabilizado en los ingresos" ** "A pesar de que los resultados son mejores de lo esperado, esperamos cambios limitados en las estimaciones de media de consenso, ya que la mayor parte de la mejora se debe a los ingresos no básicos", añade el banco de inversión ** Bankinter es el valor que más sube en el IBEX 35 en España

** Incluyendo la subida de hoy, ha ganado un 35,27% en lo que va de año

(1 dólar = 0,8801 euros)

(Información de Tiago Brandao; edición en español de María Bayarri Cárdenas)