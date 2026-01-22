BUZZ-Bankinter toca fondo en el índice de referencia español tras unos resultados dispares

** Las acciones de Bankinter

caen alrededor de un 2% y se sitúan en la parte baja del índice IBEX 35, tras presentar sus resultados del cuarto trimestre y del año fiscal

** El margen de intereses del ejercicio se situó en 2.240 millones de euros (2.620 millones de dólares), ligeramente por encima de las expectativas de los analistas según una encuesta de Reuters

** Sin embargo, los analistas de RBC señalaron tendencias subyacentes, ya que la mejora del margen de intereses se vio empañada por unos márgenes de clientes más débiles

** Nuria Álvarez, analista del bróker Renta 4, dijo a Reuters que veía poca claridad sobre la evolución de los costes de los depósitos y sobre si pueden apoyar el crecimiento del margen de interés neto más allá de los volúmenes

** Jefferies se hizo eco de esta opinión, cuestionando hasta dónde puede bajar el coste de los depósitos después de que se mantuviera prácticamente plano en el cuarto trimestre

(1 dólar = 0,8554 euros)

(Información de Gemma Guasch; editado en español por Patrycja Dobrowolska)