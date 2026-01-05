BUZZ-Barclays sube Redeia al desvanecerse los catalizadores negativos
** Barclays mejora la recomendación del operador español de red eléctrica Redeia a "igual ponderación" desde "infraponderar", destacando una relación riesgo/rentabilidad más equilibrada y mejores oportunidades de distribución
** El bróker dice que los principales factores negativos, como la "decepcionante" propuesta de la CNMC sobre la rentabilidad garantizada de las inversiones, ya se han materializado por completo, lo que elimina un importante lastre sobre el valor ** "Vemos margen para que la compañía revise su política de dividendos para seguir mejor el crecimiento del beneficio por acción a medio plazo durante el próximo periodo regulatorio", afirma Barclays, que eleva el de Redeia un 7%, hasta 15 euros ** Barclays espera que Redeia registre una tasa de crecimiento anual medio del beneficio por acción del 4,1% en 2025-2030 y un crecimiento regular de la base de activos en torno al 7,9% en 2026-2031
** También espera que Redeia cotice en línea con la estimación media de EV/EBITDA —— para el año completo de sus competidores de 11,7 veces (Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)