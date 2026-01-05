Buzz-barclays sube redeia al desvanecerse los catalizadores negativos

** Barclays mejora la recomendación del operador ⁠español de red eléctrica ⁠Redeia a "igual ponderación" desde "infraponderar", destacando una relación riesgo/rentabilidad más equilibrada ⁠y ‌mejores oportunidades ​de distribución

** El bróker dice ​que los principales factores negativos, como ‌la "decepcionante" propuesta de la ‌CNMC sobre ​la rentabilidad garantizada de las inversiones, ya se han materializado por completo, lo que elimina un importante lastre sobre el valor ** "Vemos margen para que la compañía revise su ⁠política de dividendos para seguir mejor el crecimiento ​del beneficio por acción a medio plazo durante el próximo periodo regulatorio", afirma Barclays, que eleva el de Redeia un 7%, hasta 15 euros ** Barclays espera ⁠que Redeia registre una tasa de crecimiento anual ​medio del beneficio por acción del 4,1% en 2025-2030 y un crecimiento regular ‍de la base de activos en torno al 7,9% en 2026-2031

** También espera que Redeia cotice en línea con la estimación media ​de EV/EBITDA —— para el año completo de sus competidores de 11,7 veces (Información de Javi West Larrañaga; ‍edición en español de Paula Villalba)