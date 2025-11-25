BUZZ-Berenberg rebaja Solaria a "mantener" tras su fuerte subida en bolsa

** Berenberg rebaja la recomendación de la empresa española de energías renovables Solaria de "comprar" a "mantener", después de que la empresa expusiera sus "ambiciosos objetivos" en la jornada de mercados de capitales celebrada en noviembre

** Berenberg cree que el reciente repunte (hasta un 120% en lo que va de año) significa que las acciones ofrecen menos valor después de un fuerte rendimiento

** Solaria planea duplicar su ebitda de 2025 para 2028, pero los cálculos de Berenberg no son tan optimistas

** "La ejecución del plan podría generar una ventaja material; sin embargo, las acciones ya han subido cerca de un 120% en lo que va de año; por ahora, modelamos una trayectoria de crecimiento más conservadora", afirma el bróker

** Sin embargo, la agencia eleva la valoración de Solaria de 12,5 euros (US$14,41) a 19 euros, un 14% por encima de su precio actual

** Según datos de LSEG, de los 17 analistas que cubren Solaria, siete el valor como "fuerte compra" o "compra", seis como "mantener" y cuatro como "fuerte venta" o "venta"

** Las acciones bajan un 3,8%, en la parte baja del IBEX 35

(1 dólar = 0,8675 euros)

(Información de Javi West Larrañaga, edición en español de Jorge Ollero Castela)