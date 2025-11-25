BUZZ-Berenberg rebaja Solaria a "mantener" tras su fuerte subida en bolsa
- 1 minuto de lectura'
** Berenberg rebaja la recomendación de la empresa española de energías renovables Solaria de "comprar" a "mantener", después de que la empresa expusiera sus "ambiciosos objetivos" en la jornada de mercados de capitales celebrada en noviembre
** Berenberg cree que el reciente repunte (hasta un 120% en lo que va de año) significa que las acciones ofrecen menos valor después de un fuerte rendimiento
** Solaria planea duplicar su ebitda de 2025 para 2028, pero los cálculos de Berenberg no son tan optimistas
** "La ejecución del plan podría generar una ventaja material; sin embargo, las acciones ya han subido cerca de un 120% en lo que va de año; por ahora, modelamos una trayectoria de crecimiento más conservadora", afirma el bróker
** Sin embargo, la agencia eleva la valoración de Solaria de 12,5 euros (US$14,41) a 19 euros, un 14% por encima de su precio actual
** Según datos de LSEG, de los 17 analistas que cubren Solaria, siete el valor como "fuerte compra" o "compra", seis como "mantener" y cuatro como "fuerte venta" o "venta"
** Las acciones bajan un 3,8%, en la parte baja del IBEX 35
(1 dólar = 0,8675 euros)
(Información de Javi West Larrañaga, edición en español de Jorge Ollero Castela)
- 1
Impuesto a las ganancias: qué gastos podrían declararse para aliviar la carga fiscal
- 2
El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura
- 3
Racing se llevó por delante a lo guapo a un River asustadizo al que se le acabó el año
- 4
Marcelo Gallardo hizo un mea culpa tras la eliminación de River, pero infló el pecho: “Esto no va a terminar así”