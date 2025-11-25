LA NACION

BUZZ-Bernstein eleva ACS a sobreponderar en base a una notable transformación estratégica

** Bernstein revisa al alza la recomendación del grupo constructor español ACS a "sobreponderar" desde "igual a mercado", señalando su "notable transformación estratégica"

** Eleva el precio objetivo de $59 a $94,6

** ACS sube un 2,6% y es el valor más alcista del IBEX 35

** Bernstein afirma que la transformación del grupo "cumple todos los requisitos" y que la cotización refleja la renovada confianza de los inversores

** El bróker señala que, a pesar de una subida del 51% en lo que va de año, una valoración atractiva y un perfil operativo y estratégico convincente respaldan un mayor potencial alcista

** También destaca el pleno apalancamiento de ACS en las megatendencias globales y el atractivo crecimiento medio subyacente de dos dígitos tanto de los beneficios como de los dividendos por acción hasta 2027

** "En conjunto, estos factores sitúan a las acciones en una posición atractiva y diferenciada dentro del sector", añade

** De los 18 analistas que cubren ACS, cuatro "fuerte compra" o "compra", 13 "mantener" y uno "vender", según datos de LSEG

(Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición en español de Jorge Ollero Castela)

