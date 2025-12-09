BUZZ-Bernstein mejora Redeia por su perfil positivo de riesgo-recompensa
**Bernstein eleva la recomendación de la eléctrica española Redeia de "igual-ponderar" a "sobreponderar", señalando un equilibrio positivo de riesgo-recompensa
**Destaca el perfil de crecimiento del operador de red y el riesgo limitado del próximo marco de remuneración, cuya decisión final se espera antes de fin de año
**Prevé una aceleración del crecimiento tanto de los beneficios como de la base de activos regulados (RAB, por sus siglas en inglés) después de 2027 y especialmente después de 2030, cuando los trabajos en curso se conviertan en RAB
**Señala que Redeia cotiza con una prima del 13% con respecto a su base de activos regulados de 2026, que es inferior a la de empresas similares, como Terna, con un 25%, y Elia, con un 18%, una diferencia de valoración "atractiva"
**Bernstein añade que el rendimiento por debajo del promedio del mercado reciente de las acciones de Redeia en comparación con sus homólogas y con la estimación media de los analistas crea un margen alcista de aproximadamente el 20%
**En lo que va de año, Redeia ha perdido un 8,3% hasta el cierre del lunes
**De los 24 analistas que cubren Redeia, diez "fuerte compra"/"compra", 11 "mantener" y tres "fuerte venta"/"venta", según datos de LSEG (Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición en español de Jorge Ollero Castela)
