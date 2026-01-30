BUZZ-Caixabank sube tras resultados del cuarto trimestre y revisión al alza de objetivos

** Las acciones de Caixabank suben alrededor de un 4,5% después de que el banco español presentara unos sólidos resultados del cuarto trimestre y del conjunto del año y elevara tanto sus previsiones para 2026 como sus objetivos en su Plan Estratégico 2027

** El banco ha elevado su objetivo de margen de intereses para 2027 a alrededor de 12.500 millones de euros

** RBC afirma que el crecimiento económico de España, superior al esperado, ha respaldado el buen rendimiento de Caixabank, pero advierte de que la actual incertidumbre macroeconómica y geopolítica dificulta que se produzca una aceleración significativa del crecimiento del volumen

** J.P. Morgan ve un "suspiro de alivio" en la revisión al alza de las previsiones y afirma que la mejora de las perspectivas del margen de intereses tranquiliza a los inversores

** Jefferies, sin embargo, sostiene que la revisión al alza del margen de intereses de Caixabank sigue siendo conservadora y espera nuevas revisiones al alza en 2026

(Información de Gemma Guasch, edición en español de Jorge Ollero Castela)