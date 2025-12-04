BUZZ-CIE Automotive cae después de que una unidad de Mahindra & Mahindra vendiera una participación del 3,6%
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
** Las acciones de CIE Automotive
caen alrededor de un 5,8%
** Una unidad del fabricante de automóviles indio Mahindra & Mahindra
ha vendido acciones representativas de un 3,58% del capital de CIE Automotive con un descuento a través de una colocación acelerada
** Mahindra vendió unos 4,29 millones de acciones de
CIE Automotive, el proveedor español de componentes de automoción
** Las acciones se han vendido a 27,75 euros la unidad, con un descuento sobre el precio de cierre del miércoles de 30 euros
** CIE se encamina a su peor día desde noviembre de 2022, cuando cerró un 6,0% a la baja
(Información de Gemma Guasch en Gdansk; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
