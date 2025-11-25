BUZZ-Cirsa, la empresa de juegos de azar respaldada por Blackstone, sube tras elevar sus previsiones

** Las acciones de Cirsa

, empresa de juegos de azar respaldada por Blackstone, suben alrededor de un 4% después de que la empresa pasara a obtener beneficio neto en el tercer trimestre y actualizara sus previsiones para todo el año

** El beneficio neto de Cirsa se situó en 15,2 millones de euros (US$17,5 millones) en el trimestre, frente a las pérdidas de 10,3 millones de euros de hace un año

** La empresa con sede en Barcelona también ha mejorado sus previsiones de beneficios para el conjunto del año, situándolas entre 750 y 753 millones de euros, en lugar de los 740-750 millones de euros previstos anteriormente

** Según Jefferies, los resultados "ponen de relieve el impulso subyacente actual", y añade que la reciente debilidad de la cotización no concuerda con la confianza depositada en la mejora de las previsiones para todo el año

** Incluyendo los avances de la sesión, las acciones han bajado alrededor de un 14% desde que Cirsa fue admitida a cotización en julio por el gigante del capital riesgo Blackstone

en una oferta pública inicial que la valoró en 2.520 millones de euros

(1 $ = 0,8676 euros)

(Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)