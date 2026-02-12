BUZZ-Citi rebaja Amadeus a "neutral" ante el aumento de los riesgos de disrupción por IA

** Citi rebaja la recomendación de Amadeus de "comprar" a "neutral", al considerar que los riesgos de disrupción por la inteligencia artificial (IA) reducirán las perspectivas de crecimiento de la empresa española de tecnología para el sector turístico

** La IA podría restar valor a algunos de los servicios de tecnología de la información (TI) para aerolíneas, el negocio más valioso de Amadeus, lo que también podría aplicarse a sus módulos de TI para hoteles, según el bróker

** Sin embargo, Citi cree que los asistentes de IA seguirán necesitando acceso a un ecosistema de viajes bien organizado, como el que ofrece Amadeus

** Citi prevé que el EBITDA de Amadeus en 2025 sea de 2.460 millones de euros (US$2.920 millones), por debajo del consenso de 2.490 millones de euros, y rebaja sus estimaciones de beneficio por acción para 2026 y 2027 entre un 4% y un 5%

** Las acciones de Amadeus caían un 2,8% a las 0855 GMT

** De los 25 analistas que cubren Amadeus IT Group, 17 recomiendan "compra fuerte" o "compra", siete "mantener" y uno "vender", según datos de LSEG

(US$1 = 0,8423 euros)

(Información de Joao Manuel Mauricio; edición en español de Paula Villalba)