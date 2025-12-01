BUZZ-Citigroup reanuda la cobertura de Telefónica con "neutral"
- 1 minuto de lectura'
** Citigroup reanuda la cobertura del operador español de telecomunicaciones Telefónica con una de "neutral" y un precio objetivo de 3,9 euros, basándose en unas perspectivas complicadas e inciertas
** Destaca la franca valoración del consejero delegado, Marc Murtra, en su Capital Markets Day del 4 de noviembre sobre los retos de la empresa y su disposición a considerar una ampliación de capital para operaciones de fusiones y adquisiciones
** El bróker afirma que, a pesar de una valoración que podría considerarse barata y un dividendo revisado, no ve "soluciones rápidas a los retos a los que se enfrenta Telefónica"
** "No vemos ninguna urgencia en este momento por poseer las acciones", añade, señalando mejores oportunidades con mayor crecimiento y menor apalancamiento en otras partes del sector
** De los 26 analistas que cubren Telefónica, cuatro califican el valor de "fuerte compra" o "compra", 14 de "mantener" y ocho de "fuerte venta" o "venta" - datos de LSEG (Información de Marta Serafinko en Gdansk; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
