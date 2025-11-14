BUZZ-Colonial cae tras el repunte de la ratio LTV en el tercer trimestre

** Las acciones del grupo inmobiliario español Colonial SFL

caen alrededor de un 5% tras aumentar su ratio préstamo-valor (conocida como LTV, por sus siglas en inglés) en el tercer trimestre.

** La ratio préstamo-valor del grupo (según las pautas de la EPRA, Asociación Europea de Inmobiliarias Cotizadas) aumentó hasta el 47% desde el 45,6% del primer semestre del año.

** "En nuestra opinión, sigue siendo elevado, pero la empresa ha anticipado la posibilidad de ventas que podrían contribuir a reducirlo", afirma JP Morgan.

** Este bróker señala "mejores oportunidades" en otras inmobiliarias europeas, señalando Vonovia, Segro, Klepierre y Merlin.

** Colonial ha reducido su previsión de beneficio por acción para todo el año de 0,32-0,35 euros a 0,33-0,34 euros.

** La acción va camino de su peor día desde junio de 2024 (Reporte de Javi West Larrañaga; editado en español por Tomás Cobos).