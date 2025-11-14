BUZZ-Colonial cae tras el repunte de la ratio LTV en el tercer trimestre
- 1 minuto de lectura'
** Las acciones del grupo inmobiliario español Colonial SFL
caen alrededor de un 5% tras aumentar su ratio préstamo-valor (conocida como LTV, por sus siglas en inglés) en el tercer trimestre.
** La ratio préstamo-valor del grupo (según las pautas de la EPRA, Asociación Europea de Inmobiliarias Cotizadas) aumentó hasta el 47% desde el 45,6% del primer semestre del año.
** "En nuestra opinión, sigue siendo elevado, pero la empresa ha anticipado la posibilidad de ventas que podrían contribuir a reducirlo", afirma JP Morgan.
** Este bróker señala "mejores oportunidades" en otras inmobiliarias europeas, señalando Vonovia, Segro, Klepierre y Merlin.
** Colonial ha reducido su previsión de beneficio por acción para todo el año de 0,32-0,35 euros a 0,33-0,34 euros.
** La acción va camino de su peor día desde junio de 2024 (Reporte de Javi West Larrañaga; editado en español por Tomás Cobos).
- 1
Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares
- 2
Golpiza mortal en 50 segundos: a cuántos años fue condenado cada acusado por el crimen de Báez Sosa
- 3
Alerta en Pro por la posible salida de otras dos legisladoras
- 4
“Me dijo que tenía que morir”: brutal ataque de viudos negros a un psicólogo en Palermo tras un match en una app