BUZZ-DB rebaja eDreams a "mantener" tras el anuncio de una nueva estrategia

BUZZ-DB rebaja eDreams a "mantener" tras el anuncio de una nueva estrategia

** Deutsche Bank rebaja la recomendación de la agencia de viajes en línea española eDreams ODIGEO de "comprar" a "mantener", señalando los retos a corto plazo de su estrategia de inversión Prime ** La nueva estrategia, presentada el martes, introdujo suscripciones mensuales y trimestrales flexibles, lo que provocó un recorte de aproximadamente el 28% en las previsiones de EBITDA en efectivo de la empresa para el ejercicio de 2026, según DB

** Se espera que nuevas inversiones en el ejercicio de 2027 compriman la rentabilidad y se prevén márgenes en torno al 15% antes de una recuperación a largo plazo, añade el banco de inversión

** El actual cambio de estrategia se produce en un momento en el que existen vientos en contra adicionales a corto plazo, como de Ryanair, afirma DB

** "Por lo tanto, nos mantenemos al margen hasta que veamos cómo se desarrolla el nuevo cambio en los pagos mensuales y el impacto que tendrían las nuevas inversiones en el impulso del crecimiento adicional de clientes" ** El banco también recortó su precio objetivo en un 53%, a 5,40 euros, después de que las acciones de la compañía cayeran un 41% el miércoles (Información de Javi West Larrañaga, edición en español de Jorge Ollero Castela)

