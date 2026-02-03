BUZZ-Deutsche Bank inicia la cobertura de ACS con una recomendación de "mantener"
** Deutsche Bank inicia la cobertura del grupo constructor español ACS con una recomendación de "mantener" y afirma que el fuerte crecimiento de su centro de datos se refleja en los niveles máximos de valoración
** Destaca la posición de ACS como uno de los principales beneficiarios del auge de la construcción de centros de datos y prevé un crecimiento del 16% en el beneficio neto entre 2025 y 2028
** Sin embargo, dado que las acciones cotizan a múltiplos máximos, DB considera que "el potencial de revalorización es limitado; las acciones necesitan nuevas revisiones al alza de los beneficios para obtener un rendimiento superior"
** DB también señala riesgos como el descenso de los mercados finales tradicionales de EEUU, posibles regulaciones en los centros de datos y la larga gestación de los arrendamientos de centros de datos y las autopistas de peaje de EEUU ** El bróker prefiere a su competidora Vinci por su mayor margen de beneficio y generación de efectivo, lo que hace que la valoración de ACS parezca "elevada" en comparación
** De los 20 analistas que cubren ACS, cinco recomiendan "fuerte compra" o "compra", 12, "mantener", y tres, "fuerte venta" o "venta", según datos de LSEG (Información de Marta Serafinko en Gdansk; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)