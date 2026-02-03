BUZZ-Deutsche Bank inicia la cobertura de ACS con una recomendación de "mantener"

** Deutsche Bank inicia la cobertura del grupo constructor español ⁠ACS con ⁠una recomendación de "mantener" y afirma que el fuerte crecimiento de su centro de ⁠datos se refleja ‌en ​los niveles máximos de valoración

** Destaca ​la posición de ACS como uno de ‌los principales beneficiarios del auge ‌de la construcción ​de centros de datos y prevé un crecimiento del 16% en el beneficio neto entre 2025 y 2028

** Sin embargo, dado que las acciones cotizan a múltiplos máximos, DB considera que "el potencial de revalorización ⁠es limitado; las acciones necesitan nuevas revisiones al alza ​de los beneficios para obtener un rendimiento superior"

** DB también señala riesgos como el descenso de los mercados finales tradicionales de EEUU, posibles regulaciones en los centros de datos y la ⁠larga gestación de los arrendamientos de centros de datos ​y las autopistas de peaje de EEUU ** El bróker prefiere a su competidora Vinci por ‍su mayor margen de beneficio y generación de efectivo, lo que hace que la valoración de ACS parezca "elevada" en comparación

** De los 20 analistas que cubren ​ACS, cinco recomiendan "fuerte compra" o "compra", 12, "mantener", y tres, "fuerte venta" o "venta", según datos de LSEG (Información de Marta Serafinko en Gdansk; ‍editado en español por Benjamín Mejías Valencia)