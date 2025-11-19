BUZZ-eDreams se desploma un 30% tras el recorte de previsiones
- 1 minuto de lectura'
** Las acciones de eDreams Odigeo
caen cerca de un 31%, hasta su mínimo desde enero de 2023, después de que la empresa española de reservas de viajes para 2026 y 2027
** eDreams recortó sus estimaciones de EBITDA en efectivo para 2026 a 155 millones de euros (US$245 millones) desde millones de euros (millones de dólares)
** También advirtió que espera que el EBITDA en efectivo caiga a 115 millones de euros en 2027
** El recorte se debe en parte a los esfuerzos de Ryanair para bloquear el acceso de eDreams a sus ofertas, lo que ha afectado a la adquisición de clientes y volúmenes por parte de eDreams, según la compañía española
** Si se mantienen las pérdidas, la acción sufrirá su mayor caída diaria en más de 10 años
(1 dólar = 0,8639 euros)
(Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)
