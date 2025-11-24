BUZZ-Exane recorta Acciona y su filial de renovables y sube la recomendación de Redeia

** Exane BNP Paribas recorta Acciona a "infraponderar" desde "neutral", diciendo que el precio de la compañía española es demasiado alto

** Las perspectivas de Acciona para 2025, confirmadas en su actualización de nueve meses, dependen en gran medida de elementos no recurrentes, como las ganancias derivadas de la rotación de activos,

** "Anticipamos una notable caída de los beneficios en 2026", afirma, esperando que las ganancias de EBITDA derivadas de la rotación de activos de la filial Acciona Energía

se reduzcan a la mitad, hasta millones de euros

** La rentabilidad por dividendo, en torno al 3%, ya no es favorable para la cotización de Acciona, añade

** Exane también rebaja la de Acciona Energía, centrada en las energías renovables, a "neutral" desde "sobreponderar", citando una estrategia "contenida" dictada por su matriz

** parece más centrada en el desapalancamiento de su balance que en la extracción de valor de los activos de ANE, dispersos por todo el mundo", afirma, considerando justa la valoración de la unidad en este contexto

** Sube la recomendación de Redeia, que ha perdido alrededor de un 20% de su valor desde abril, hasta "sobreponderar" desde "neutral", afirmando que es probable que lo peor ya haya pasado tras verse afectada por las actualizaciones de la normativa española

** Añade que el riesgo para Redeia de las posibles responsabilidades relacionadas con el apagón de abril en Iberia es limitado

(Información de Tiago Brandão; edición en español de Paula Villalba)