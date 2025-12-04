BUZZ-GS rebaja Bankinter a "vender" por los límites de capital

** Goldman Sachs recorta el banco español Bankinter de "neutral" a "vender", señalando pocos catalizadores de revalorización dada la relativamente limitada flexibilidad de capital

** El bróker también ve un riesgo a la baja para las estimaciones de beneficio neto según el consenso elaborado por Visible Alpha, como implican sus propias previsiones

** El bróker recorta el precio objetivo a 12 meses de Bankinter en torno a un 3%, hasta 13,10 euros

** Por otro lado, GS mejora la recomendación del BCP portugués desde "neutral" a "comprar", esperando que el banco registre un crecimiento superior a la media del sector

** GS espera que el margen de intereses crezca en cifras de un dígito medio a medio plazo a pesar de la bajada de los tipos de interés, gracias a la solidez de los volúmenes de crédito y a la reducción del riesgo legal de las hipotecas en francos suizos

** El banco de inversión ve potencial para nuevas mejoras en las previsiones del mercado a medio plazo y eleva su precio objetivo en torno a un 16%, hasta 0,96 euros

(Información de Marta Serafinko en Gdansk; editado en español por Tomás Cobos)