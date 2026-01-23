BUZZ-GS ve el sector inmobiliario como "fuente de diversificación", eleva Castellum y Colonial

** Goldman Sachs califica el sector inmobiliario europeo de "importante fuente de diversificación" para los inversores, citando la naturaleza real de la clase de activos, las valoraciones con descuento, los sólidos fundamentales y la seguridad de los ingresos en un mundo macro volátil

** Para los resultados de 2025, espera un enfoque en las tendencias de arrendamiento, con los centros de datos como foco clave en Merlin

, rotación de activos y acciones estratégicas como recompras en firmas como Derwent

y Castellum

** Sube la sueca Castellum a "comprar" desde "neutral" por la mejora de las condiciones macroeconómicas suecas y una reestructuración corporativa

** GS también eleva su precio objetivo un 27%, hasta 138 coronas suecas, teniendo en cuenta los planes de venta y recompra

** El bróker también revisa al alza el valor de la española Colonial

desde "vender" a "neutral", citando el rendimiento inferior del 15% de la acción en los últimos nueve meses y una revalorización que ahora implica un 3% al alza

(Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición en español de Paula Villalba)