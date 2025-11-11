BUZZ-GS ve rentabilidad y repartos al accionista en BBVA, reanuda en "comprar"

** Goldman Sachs reanuda la cobertura del banco español BBVA

con una recomendación de "comprar" y ve una rentabilidad sostenida y atractivas distribuciones a los accionistas

** El bróker cita un fuerte crecimiento de los ingresos que impulsará el beneficio neto a medio plazo, respaldado por su orientación a los mercados en crecimiento y su exposición diversificada

** Prevé un de alrededor del 20% de media a medio plazo, por encima de su estimación media para los bancos europeos

** También está por encima de la media de las previsiones en el beneficio neto de 2026 y 2027, impulsado por el aumento de los ingresos procedentes del margen de intereses y las comisiones

** El bróker fija la valoración en US$22,40, un 22% por encima del precio actual de cotización del banco, US$18,40

** De los 21 analistas que cubren BBVA, 14 lo califican de "fuerte compra"/"comprar", cinco de "mantener" y dos de "fuerte venta"/"vender", según datos de LSEG

(Información de Javi West Larrañaga; edición en español de María Bayarri Cárdenas)