BUZZ-GS ve rentabilidad y repartos al accionista en BBVA, reanuda en "comprar"
- 1 minuto de lectura'
** Goldman Sachs reanuda la cobertura del banco español BBVA
con una recomendación de "comprar" y ve una rentabilidad sostenida y atractivas distribuciones a los accionistas
** El bróker cita un fuerte crecimiento de los ingresos que impulsará el beneficio neto a medio plazo, respaldado por su orientación a los mercados en crecimiento y su exposición diversificada
** Prevé un de alrededor del 20% de media a medio plazo, por encima de su estimación media para los bancos europeos
** También está por encima de la media de las previsiones en el beneficio neto de 2026 y 2027, impulsado por el aumento de los ingresos procedentes del margen de intereses y las comisiones
** El bróker fija la valoración en US$22,40, un 22% por encima del precio actual de cotización del banco, US$18,40
** De los 21 analistas que cubren BBVA, 14 lo califican de "fuerte compra"/"comprar", cinco de "mantener" y dos de "fuerte venta"/"vender", según datos de LSEG
(Información de Javi West Larrañaga; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
