BUZZ-HBX se hunde un 13% tras aumentar sus pérdidas anuales
** Las acciones de la empresa española de tecnología de viajes HBX Group
caen alrededor de un 13% después de que su pérdida neta anual aumentara en comparación con la de hace un año.
** Su pérdida neta en el ejercicio de 2025 se situó en 69,5 millones de euros (US$80,49 millones) hasta septiembre, frente a una pérdida de 23,9 millones de euros en el ejercicio de 2024.
** Si las pérdidas se mantienen, las acciones registrarán su mayor caída en un día desde finales de julio.
(US$1 = 0,8635 euros)
