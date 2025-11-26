LA NACION

BUZZ-HBX se hunde un 13% tras aumentar sus pérdidas anuales

BUZZ-HBX se hunde un 13% tras aumentar sus pérdidas anuales

** Las acciones de la empresa española de tecnología de viajes HBX Group

caen alrededor de un 13% después de que su pérdida neta anual aumentara en comparación con la de hace un año.

** Su pérdida neta en el ejercicio de 2025 se situó en 69,5 millones de euros (US$80,49 millones) hasta septiembre, frente a una pérdida de 23,9 millones de euros en el ejercicio de 2024.

** Si las pérdidas se mantienen, las acciones registrarán su mayor caída en un día desde finales de julio.

(US$1 = 0,8635 euros)

(Información de Gemma Guasch; edición en español de Jorge Ollero Castela)

