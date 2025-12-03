BUZZ - Inditex se dispara tras superar previsiones de ventas en noviembre

** Las acciones de Indec, propietaria de Zara, suben un 7%, su nivel más alto desde febrero, después de que sus ventas ajustadas a la divisa durante el inicio de su cuarto trimestre crecieran un 10,6%, superando las expectativas de los analistas para el periodo de noviembre que incluye las ventas del "Black Friday"

** Inditex registró unas ventas de 9.800 millones de euros (US$11.410 millones) en su tercer trimestre finalizado el 31 de octubre, superando

los 9.690 millones de euros que esperaban los analistas según una estimación de LSEG

** Jefferies afirma que Inditex ha tenido un buen comienzo del cuarto trimestre, con unas ganancias excluyendo impactos de divisas de alrededor del 11% entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre, frente al 7,8% que esperaba la media para el conjunto del cuarto trimestre

** El bróker también destaca los "impresionantes" resultados de la compañía en el tercer trimestre finalizado en octubre, con ventas y EBIT del grupo por encima de la media de las previsiones

** Para el Sabadell, las indicaciones de Inditex sobre el crecimiento de las ventas en el cuarto trimestre, del 1 de noviembre al 1 de diciembre, son muy positivas, con una fuerte aceleración hasta el +10,6%, incluyendo el "Black Friday", desde el +9% del periodo del 1 al 24 de noviembre

** Las acciones encabezan el índice STOXX 600

y van camino del mejor día desde noviembre de 2020 ** Su competidor H&M sube un 1,8%

(US$1 = 0,8590 euros) (Información de João Manuel Maurício; edición en español de María Bayarri Cárdenas)