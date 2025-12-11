BUZZ-Jefferies rebaja Iberdrola y prefiere a SSE y Engie entre las eléctricas integradas

** De cara a 2026, entre las eléctricas integradas de Europa, Jefferies se decanta por la exposición a redes reguladas con potencial de sorpresas positivas a través de la regulación, balances sólidos y negocios no regulados robustos ** El bróker rebaja la recomendación para Iberdrola a "mantener" desde "comprar" y afirma que las perspectivas de crecimiento del grupo español están descontadas tras la revalorización de alrededor del 35% de la acción este año

** "Las perspectivas de crecimiento del BPA de Iberdrola, de un único dígito alto, son atractivas, pero parecen bien asumidas por el mercado", afirma Jefferies, que añade que el catalizador de una próxima mejora de las perspectivas de crecimiento no está tan claro ** Jefferies elige a SSE, con recomendación de "comprar", como una de las mejores selecciones del sector, afirmando que varios aspectos positivos de la regulación británica aún no se han valorado ** La francesa Engie, también con recomendación de "comprar", es otra de las principales opciones, ya que Jefferies afirma que los mercados subestiman sus perspectivas de crecimiento

(Información de Tiago Brandao; edición en español de Paula Villalba)