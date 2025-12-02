LA NACION

BUZZ - JP Morgan eleva Bankinter a "sobreponderar" y espera un crecimiento estable

MARIANA ARAUJO

** JP Morgan eleva Bankinter a "sobreponderar" desde "infraponderar" y espera un crecimiento sostenido, disciplina de capital y rentabilidades superiores en el banco español

** Bankinter está bien posicionado para la creación de valor a largo plazo, dice JPM, y señala que la estructura de propiedad del banco asegura una fuerte alineación con los accionistas y apoya una ejecución disciplinada

** Espera que el beneficio por acción de Bankinter crezca un 10% para 2028 en comparación con 2024, con un RoTE que aumentará hasta alrededor del 19% durante el período, con cerca de 170 puntos básicos de capital añadido cada año entre 2026 y 2028 antes de dividendos

** También señala el fuerte impulso comercial con la expansión de los activos bajo gestión y ve margen para mayores ganancias de eficiencia con nuevos ahorros derivados de las recientes reestructuraciones

** JPM eleva su precio objetivo para diciembre de 2027 un 34%, hasta 17 euros (Información de Tiago Brandão; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

