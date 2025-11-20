BUZZ-JPM eleva Caixabank y considera que la fortaleza de los depósitos impulsará los beneficios

** JP Morgan eleva la recomendación de Caixabank a "sobreponderar" desde "neutral", ya que considera que su "franquicia de depósitos, la mejor de su clase", le ayudará a lograr un fuerte crecimiento de los beneficios

** Según el bróker, Caixabank controla la base de depósitos más barata y amplia de España (35-40% del mercado de nóminas)

** da al banco una ventaja para aprovechar las oportunidades de crecimiento en un mercado en expansión, apoyado por el aumento de la población y un mercado laboral robusto", dice JPM, citando la dinámica "muy positiva" de la economía española y el mercado bancario

** El bróker prevé que la rentabilidad sobre fondos propios tangibles (RoTE, por sus siglas en inglés) alcance el 20% en 2027 y el 21% en 2028, impulsada por el aumento del margen de intereses

** También eleva sus estimaciones de beneficio por acción (BPA) para 2025-2027 en un 8% de media y eleva su precio objetivo en un 21%, hasta 11,41 euros (US$13,15)

** "La fuerte generación orgánica de capital debería permitir a Caixabank devolver 18.000 millones de euros a sus accionistas con cargo a los beneficios estimados de 2025-28", dice el bróker

(1 dólar = 0,8680 euros) (Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)