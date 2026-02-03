BUZZ-JPM rebaja a Repsol y prefiere a Galp gracias a activos petroleros de larga duración
** JP Morgan prefiere Galp a Repsol, ya que valora más los activos petroleros de bajo coste que pueden mantener la producción durante más tiempo
** Eleva la recomendación de Galp a "sobreponderar", dado que ahora depende menos de las fluctuaciones del precio del petróleo que en el pasado, y tiene acceso fácil a recursos petrolíferos de bajo coste y larga duración a través de sus activos en Brasil y Namibia
** El yacimiento de Bacalhau, en Brasil, debería aumentar significativamente el flujo de caja libre de Galp y reducir su deuda, añade JPM
** Rebaja a Repsol a "neutral", pues su ventaja en términos de rendimiento ya se ha agotado, por lo que ofrece menos potencial alcista que sus competidores
(Información de Gemma Guasch; edición en español de Jorge Ollero Castela)