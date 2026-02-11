BUZZ-Kepler Cheuvreux rebaja Unicaja a "mantener" por menor potencial alcista

** Kepler Cheuvreux rebaja la recomendación del banco español Unicaja de "comprar" a "mantener", ya que la valoración de las acciones refleja ahora la mayor parte de su potencial alcista, mientras que las opciones estratégicas han disminuido.

** Elimina la prima por fusiones y adquisiciones de su valoración, afirmando que Unicaja ya no es un candidato atractivo ni realista para fusiones y adquisiciones a los niveles de precios actuales.

** El bróker señala que la inversión se basa ahora principalmente en los dividendos, que ofrecen unos ingresos atractivos, pero con un potencial de revalorización limitado. ** Considera que la acción es un banco estable y orientado a los ingresos, más que una oportunidad de crecimiento o de situación especial.

** "Creemos que el perfil de riesgo-recompensa ha cambiado sustancialmente", añade.

** Reduce el precio objetivo en un 6,5%, hasta 2,90 euros, lo que refleja un menor potencial alcista debido al despliegue de capital y la actividad corporativa. ** De los 19 analistas que cubren Unicaja, uno recomienda "comprar", diez "mantener" y ocho "fuerte venta" o "venta", según datos de LSEG.

(Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición en español de María Bayarri Cárdenas)