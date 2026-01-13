BUZZ-Kepler Cheuvreux sube la recomendación de Santander

** Kepler Cheuvreux eleva la calificación del banco ⁠español Santander de "mantener" ⁠a "comprar", señalando un nuevo método de valoración que ahora incluye un ⁠componente ‌de ​neobanco

** El bróker eleva su precio ​objetivo en casi un 41% hasta 12,40 ‌euros, ya que ‌anteriormente subestimó el ​impacto de la tecnología considera que el elemento de neobanco es esencial para analizar la posibilidad de inversión

** La nueva valoración "compuesta" refleja que Santander ya no forma parte del ⁠mundo bancario "tradicional" y ahora incluye comparaciones con empresas similares ​específicas del sector en materia de pagos, banca de inversión y gestión de activos y patrimonios

** Prevé 12.400 millones de euros (14.500 millones de dólares) en recompra de ⁠acciones entre 2025 y 2026, un 25% ​por encima de las promesas iniciales del banco, y considera que un RoTE sostenible del ‍20% es un objetivo realista, aunque más probable para 2029 que para 2028

** De los 25 analistas que cubren Banco Santander, ​20 lo califican como "fuerte compra"/"compra" y cinco como "mantener" - datos de LSEG

(1 $ = 0,8575 euros) (Marta Serafinko en Gdansk; editado ‍en español por Tomás Cobos)