BUZZ-Kepler Cheuvreux sube la recomendación de Santander
** Kepler Cheuvreux eleva la calificación del banco español Santander de "mantener" a "comprar", señalando un nuevo método de valoración que ahora incluye un componente de neobanco
** El bróker eleva su precio objetivo en casi un 41% hasta 12,40 euros, ya que anteriormente subestimó el impacto de la tecnología considera que el elemento de neobanco es esencial para analizar la posibilidad de inversión
** La nueva valoración "compuesta" refleja que Santander ya no forma parte del mundo bancario "tradicional" y ahora incluye comparaciones con empresas similares específicas del sector en materia de pagos, banca de inversión y gestión de activos y patrimonios
** Prevé 12.400 millones de euros (14.500 millones de dólares) en recompra de acciones entre 2025 y 2026, un 25% por encima de las promesas iniciales del banco, y considera que un RoTE sostenible del 20% es un objetivo realista, aunque más probable para 2029 que para 2028
** De los 25 analistas que cubren Banco Santander, 20 lo califican como "fuerte compra"/"compra" y cinco como "mantener" - datos de LSEG
(1 $ = 0,8575 euros) (Marta Serafinko en Gdansk; editado en español por Tomás Cobos)