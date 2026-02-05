BUZZ-Las acciones de BBVA caen tras los decepcionantes resultados del cuarto trimestre
** Las acciones de BBVA
caen alrededor de un 4% debido a que los costes operativos y las pérdidas por deterioro, superiores a lo esperado, eclipsan los resultados del cuarto trimestre de la entidad española
** RBC Capital Markets afirma que los costes en el segmento español son un área de interés, con unas previsiones para el ejercicio fiscal 2026 "significativamente superiores a las expectativas del consenso", lo que suscita preocupación sobre la rentabilidad
** J.P. Morgan señala resultados dispares, basándose en el aumento de los deterioros y un coeficiente de capital CET1 más débil de lo esperado como principales lastres, a pesar de la fortaleza en España y México
** Los analistas destacan el limitado potencial alcista a corto plazo, y RBC afirma que "podría ser mucho más difícil que el precio de las acciones del banco siga subiendo"
** Las acciones están en camino de registrar su peor jornada desde el 7 de abril de 2025 si se mantienen las pérdidas (Información de Mireia Merino; editado en español por Patrycja Dobrowolska)