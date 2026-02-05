BUZZ-Las acciones de BBVA caen tras los decepcionantes resultados del cuarto trimestre

** Las acciones de BBVA

caen alrededor de ⁠un 4% debido ⁠a que los costes operativos y las pérdidas por deterioro, ⁠superiores ‌a lo ​esperado, eclipsan los resultados del cuarto ​trimestre de la entidad española

** ‌RBC Capital Markets afirma ‌que los ​costes en el segmento español son un área de interés, con unas previsiones para el ejercicio fiscal 2026 "significativamente superiores a las expectativas del consenso", lo que suscita preocupación ⁠sobre la rentabilidad

** J.P. Morgan señala resultados dispares, ​basándose en el aumento de los deterioros y un coeficiente de capital CET1 más débil de lo esperado como principales lastres, a pesar de la fortaleza ⁠en España y México

** Los analistas destacan ​el limitado potencial alcista a corto plazo, y RBC afirma que "podría ser mucho ‍más difícil que el precio de las acciones del banco siga subiendo"

** Las acciones están en camino de registrar su peor ​jornada desde el 7 de abril de 2025 si se mantienen las pérdidas (Información de Mireia Merino; ‍editado en español por Patrycja Dobrowolska)