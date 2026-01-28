BUZZ - Las acciones de HBX caen tras los resultados del primer trimestre

** Las acciones de la empresa española de tecnología de viajes HBX Group

caen alrededor de un 2%, después de que la compañía informara de una menor —el porcentaje de dinero que una empresa se queda de cada transacción en su plataforma— en sus resultados del primer trimestre

** La compañía no convence a los inversores, incluso después de confirmar sus previsiones para todo el año 2026 y registrar un crecimiento interanual de los ingresos del 1% en el primer trimestre, hasta 170 millones de euros

** Renta 4 ve un sesgo negativo en el descenso del 0,9% interanual de la tasa de comisión debido a una mayor apuesta por proveedores externos y canales de distribución de gran volumen y a la realización de campañas comerciales selectivas en un entorno altamente competitivo

** El bróker también señala que el menor crecimiento de los productos de Movilidad y Experiencias frente a un mayor crecimiento de los de Alojamiento puede afectar a la confianza de los inversores

(Información de Gemma Guasch; edición en español de Paula Villalba)